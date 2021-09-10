У «Слузі народу» засудили штовханину Тищенка з Леросом і допускають, що нардепа можуть виключити з фракції

Новини

УНІАН

Фракція «Слуга народу» засудила штовханину депутатів Миколи Тищенка (СН) і Гео Лероса (позафракційний) під час недавнього засідання Верховної Ради.

Як передає «Укрінформ», прессекретарка фракції Юлія Палійчук під час брифінгу в Раді заявила, що фракція засуджує дії кожного з нардепів.

«Ми засуджуємо дії нашого колеги Миколи Тищенка, вони неприйнятні. Разом з тим, ми не можемо змиритися з діями нашого колишнього колеги Гео Лероса, який був обраний в парламент за виборчими списками «Слуги народу» і який у певний момент почав поширювати фейки про нашу фракцію і дійшов до відвертих образ на адресу президента», — сказала Палійчук.

За її словами, Лерос повинен скласти депутатський мандат. Крім того, фракція підтримала пропозицію її голови Давида Арахамії відсторонити учасників бійки від пленарних засідань на 5 днів. Фракція звернеться з цього приводу до комітету з питань депутатської етики.

Депутат від СН Олександр Качура заявив в ефірі «Україна 24», що Тищенка на наступному засіданні фракції «Слуга народу» можуть виключити з політсили.

«Мені соромно за дії окремих колег. Ми в парламентсько-президентській республіці живемо, де потрібно зʼясовувати стосунки відповідно до регламенту. Думаю, що якщо буде необхідність, ми розглянемо це питання [про виключення Тищенка]», — заявив Качура, додавши, що в інциденті винен і Лерос.

Тим часом нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин повідомив, що подав до Держбюро розслідувань і до Офісу генпрокурора заяву на Тищенка. В його діях він побачив насильство проти депутата через його політдіяльність (ч. 2 ст. 346 КК) і створення перешкод у роботі депутата (ч. 1 ст. 351 КК).

«Тепер Тищенком має зайнятися ДБР. Це за умови, звісно, що пані генпрокурорка буде справді незалежна [відомості в ЄРДР повинна вносити Ірина Венедіктова], а не покриватиме своїх колишніх однопартійців. Але навіть при її бездіяльності чи протидії строки за цими статтями достатні, щоб добитися справедливості», — заявив Юрчишин.