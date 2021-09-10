У Кремлі відреагували на слова Зеленського про повномасштабну війну з Росією

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Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль «не робить пророкувань» щодо можливості розпочати повномасштабну війну з Україною.

Як передає «РБК», відповідаючи на питання журналіста, чи бачить Росія небезпеку в словах Володимира Зеленського, Пєсков сказав, що «не хотів би вдаватися до якихось апокаліптичних очікувань».

Коментуючи вчорашню зустріч Володимира Путіна і самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, Пєсков заявив, що вони не обговорювали питання можливого визнання Мінськом окупованого Криму російською територією і не піднімали тему про пряме авіасполучення Білорусі з півостровом.