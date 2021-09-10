У Кремлі відреагували на слова Зеленського про повномасштабну війну з Росією
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Michael Parulava / Unsplash
Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль «не робить пророкувань» щодо можливості розпочати повномасштабну війну з Україною.
Як передає «РБК», відповідаючи на питання журналіста, чи бачить Росія небезпеку в словах Володимира Зеленського, Пєсков сказав, що «не хотів би вдаватися до якихось апокаліптичних очікувань».
Коментуючи вчорашню зустріч Володимира Путіна і самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, Пєсков заявив, що вони не обговорювали питання можливого визнання Мінськом окупованого Криму російською територією і не піднімали тему про пряме авіасполучення Білорусі з півостровом.
- 10 вересня Володимир Зеленський заявив, що вважає ймовірною повномасштабну війну України з Росією — загроза з боку РФ залишається. При цьому він зазначив, що це буде найбільша помилка РФ, якщо вона спробує вторгнутися в країну.
- Після зустрічі Зеленського з президентом США і підписання спільної декларації, у Кремлі заявили, що питання України в НАТО — пряма загроза для Росії. Кремль обіцяє «вжити заходів». При цьому Путін готовий говорити із Зеленським, але питання Криму обговорювати не планує.