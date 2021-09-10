Компанія Amazon заплатить за навчання 750 тисяч працівників

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У США компанія Amazon оплатить навчання в коледжі для понад 750 тисяч співробітників. Це спосіб привабити й утримати персонал на жорсткому ринку праці у Штатах.

Про це йдеться у блозі компанії, а деталі повідомляє газета The Wall Street Journal.

Amazon покриє вартість навчання і підручників для співробітників, які здобувають ступінь бакалавра в різних університетах по всій країні. Такий бонус для персоналу з погодинною зарплатою буде доступний через 90 днів роботи в компанії. Назви конкретних навчальних закладів не наводяться. Компанія також покриє витрати на отримання ступеня молодшого спеціаліста, програму завершення середньої школи, сертифікацію англійської як другої мови або інші програми.

«Карʼєрнє зростання — це нова мінімальна заробітна плата. Більшість дорослих не можуть дозволити собі розкіш кинути роботу і піти навчатися на повний день», — сказала Ардін Вільямс, віцепрезидент Amazon з розвитку персоналу.

Вона додала, що, імовірно, Amazon буде підтримувати наукові ступені в галузі технологій, інженерії та охорони здоровʼя тощо. Також компанія не вимагатиме, щоб співробітники повертали плату за навчання, якщо вони залишають компанію в середині курсу або незабаром після завершення програми.

За даними газети, на це витратять $1,2 мільярда до 2025 року. WSJ пише, що така кампанія відображає те, що керівники вважають реальністю в корпоративній сфері: навіть $15 на годину — базова заробітна плата Amazon — вже недостатня для залучення великої кількості співробітників. У той час, як дедалі більше роботодавців і міст підвищують мінімальну заробітну плату, великі компанії прагнуть виділитися за рахунок додаткових пільг: більш тривалі відпустки, гнучкий робочий графік, доступ до невідкладної допомоги з догляду за дітьми.

За даними Міністерства праці США, у липні кількість вакансій досягла нового рекордного рівня — 10,9 мільйона, що перевищує число безробітних на понад два мільйони.