Портал держпослуг «Дія» добу не працюватиме через оновлення

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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Портал державних послуг «Дія» до ночі 11 вересня не працюватиме через запуск оновлень.

На порталі оновлюють адресні довідники, щоб у майбутньому приналежність населених пунктів до громад відображалася без помилок.

«Ми працюємо в турборежимі, щоб послуги відновилися якнайшвидше», — заявили у пресслужбі порталу.