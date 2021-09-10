В України встановили новий рекорд з кількості щеплень від коронавірусу

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В Україні за добу 9 вересня зробили рекордну кількість щеплень від коронавірусу — вакцинували 173 615 людей. Першу дозу отримали 67 042 людини, другу — 106 573.

Про це вранці 10 вересня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Загалом з початку вакцинальної компанії прищепили 5 789 254 людини, з них отримали обидві дози 4 618 573.

Що стосується кількості хворих на коронавірус, за добу 9 вересня виявили 3 615 нових підтверджених випадків. Також за минулу добу шпиталізували 1 056 людей, померли 76 хворих, а одужали 1 310.

Загалом з початку пандемії та станом на 10 вересня виявили 2 310 554 випадки коронавірусу, померла 54 251 людина.