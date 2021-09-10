Франція надала громадянство 12 тисячам працівників, які піддавалась ризику під час роботи в пандемію

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Франція надала громадянство понад 12 тисячам передових робітників, чия робота піддавала їх ризику під час пандемії коронавірусу. Про це заявила міністр з питань громадянства Марлен Шіаппа, яку цитує The Guardian.

Громадянство вони отримали за прискореною процедурою, яка зазвичай триває до двох років. Також для них скоротили вимогу терміну проживання у країні перед отриманням громадянства — з пʼяти років до двох.

«Передові працівники відгукнулися на заклик нації, тому правильно, що нація робить крок назустріч їм. Країна вистояла завдяки їм. Я вітаю наших нових співвітчизників і дякую їм імʼям республіки. Країна їм теж дякує», — сказала Шіаппа.

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У вересні 2020 року Міністерство внутрішніх справ запросило тих, хто брав активну участь в боротьбі з кризою в галузі охорони здоровʼя, подати заявку на прискорену натуралізацію. Заявки подали 16 381 людей, 12 012 з них отримали схвалення. Серед них — фахівці в галузі охорони здоровʼя, служби безпеки та прибирання, ті, хто доглядав за дітьми основних працівників, робітники по дому та збирачі сміття.

У квітні 2020 року співробітники французьких лікарень і будинків для літніх людей отримали неоподатковувані бонуси в розмірі від €1 000 до €1 500 як подяку від уряду за їхню роботу під час коронакризи. Крім цього, у серпні 2020 роки 320 тисяч працівників по догляду на дому отримали бонуси в розмірі €1 000.