Байден представив план боротьби з коронавірусом. Він передбачає обовʼязкову вакцинацію для федеральних службовців

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Al Drago / Stringer

Президент США Джо Байден оголосив про нові радикальні заходи з боротьби з коронавірусом. Вони включають обовʼязкову вакцинацію службовців федерального уряду та працівників великих компаній (для останніх є альтернатива — щотижневе тестування).

Про це Байден заявив у своєму зверненні в четвер, 9 вересня. Сам план є на сайті Білого дому.

Нововведення торкнеться близько 80 мільйонів робітників — це дві третини від усіх робітників у США. Крім цього, нові вимоги стосуватимуться близько 17 мільйонів медичних працівників в установах, які отримують федеральні пільги.

Тепер федеральних працівників, які відмовилися від щеплення, можуть звільнити. Також Байден доручив Міністерству праці США зажадати, щоб всі приватні підприємства зі 100 або більше співробітниками санкціонували вакцинацію або запитували у працівників докази негативного тесту на коронавірус не рідше ніж раз на тиждень. Компанії, які не дотримуються нових правил, можуть зіткнутися з тисячами доларів штрафів.

«Ідеться не про свободу або особистий вибір, а про захист себе й оточуючих», — сказав Байден.

Деякі з його ініціатив спрямовані на вирішення спільних проблем американців, які ще не отримали вакцину: наприклад, небажання пропускати роботу, щоб вакцинуватися чи оговтатися від побічних ефектів. Президент сказав, що найближчим часом оприлюднять вимоги про те, щоб великі підприємства надавали оплачуваний час працівникам для вакцинації.

Інші правила, які встановив Байден, включають:

Подвоєння штрафів для пасажирів літаків, які відмовляються носити маску;

Застосування Закону про оборонну промисловість для прискорення створення наборів для швидкого домашнього тестування;

Направлення медичних працівників в райони, де спостерігається сплеск захворюваності;

Збільшення щотижневої доставки в лікарні безкоштовних препаратів для лікування антитілами.

Президент США вказав, що поширення «вкрай заразного»штаму «Дельта» у США може бути досить тривалим. Байден уточнив, що останнім часом саме на цей варіант мутації припадає більшість нових випадків захворювання.