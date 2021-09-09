Спікер Кремля Пєсков заявив, що відносини США та України будуються на «ненависті до Росії»

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Пресслужба президента Російської Федерації

У Кремлі пильно стежили за підсумками візиту президента України Володимира Зеленського в США, і заявили, що відносини Києва і Вашингтона будуються на ненависті до Росії.

Цю позицію озвучив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в етері програми «Велика гра», цитує Интерфакс.

«Досить значна частина цих відносин випромінює русофобство, буквально ненависть до нашої країни, і, звичайно, це змушує і змушувало нас найуважнішим чином відстежувати підсумки тих контактів, які мали місце в Вашингтоні та інших американських містах», — додав він.

Пєсков також повторив свою тезу про те, що вступ України в НАТО спричинить «вимушені заходи у відповідь з боку Росії». Представник Кремля зауважив, що Зеленський «говорить про абсолютно безумовну лінію на членство в НАТО, американці кажуть, що вони це вітають, але потрібно дещо поправити і причесати».

«Тобто потенційно вони всі згодні і ведуть саме до членства України в НАТО. Для нас це не що інше, як вже в найближчій перспективі наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів», — додав Пєсков.