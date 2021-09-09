«Оцінку повинна дати Венеціанська комісія». Кличко обурений законопроєктом про столицю

Новини

Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко розкритикував законопроєкт «Про Київ — столицю України» № 2143-3, який може обмежити його владу. Він вважає, що документ, який розглядається у Верховній Раді, повинен отримати експертну оцінку Венеціанської комісії і Ради Європи.

Про це йдеться в його заяві на сайті КМДА.

«До цього законопроекту після першого читання подали 900 правок. До нього багато зауважень. І не будемо забувати, що ключовою метою цього законопроекту є одне. Прибрати Кличка, який не підпорядковується комусь зверху [...]. Переконаний, що в Києві має бути місцеве самоврядування. Бо питання ж не в прізвищі. Питання в тому, що киян хочуть позбавити права обирати владу столиці», — заявив мер.

Він зазначив, що ідея розділити посади міського голови і голови КМДА порушує Конституцію і Конституційний суд вже виносив рішення з цього питання.