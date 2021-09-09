Франція буде забезпечувати усіх дівчат до 25 років безкоштовними контрацептивами

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Франція з 1 січня 2022 року зробить безкоштовним для жінок до 25 років доступ до будь-яких контрацептивів. Досі вікова межа становила 18 років.

Про це у четвер, 9 вересня, заявив міністр охорони здоровʼя Франції Олівʼє Веран, цитує Reuters.

Вікова межа саме 25 років, оскільки з цього віку молоді люди, як правило, набувають більшу фінансову незалежність.

«Серед деяких молодих жінок спостерігається зниження використання протизаплідних засобів, і це в основному з фінансових причин. Нестерпно, що жінки не можуть захистити себе, не можуть мати доступу до протизаплідних засобів, тому що це занадто дорого», — сказав Веран.

Ця ініціатива буде обходитись державі в €21 мільйон на рік.

Міжнародне французьке радіо RFI розповідає, що з 2013 року у Франції оральні, внутрішньоматкові контрацептиви і імпланти зробили безкоштовними для дівчат-підлітків 15 — 18 років. У результаті цього число абортів серед неповнолітніх значно знизилося: з 9,5 до 6 випадків на тисячу людей з 2012 по 2018 рік.

Вже з 2020 року контрацепція стала безкоштовною для неповнолітніх будь-якого віку (в тому числі молодше 15 років).