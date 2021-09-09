Пошивайло залишиться директором Музею Революції гідності. Він переміг у конкурсі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / Maidan Museum
У конкурсі на посаду генерального директора Національного музею Революції гідності переміг діючий гендиректор Ігор Пошивайло.
Про це повідомляє пресслужби Українського інституту національної памʼяті (УІНП).
У середу, 8 вересня, відбулося друге засідання конкурсної комісії. Вона оцінила стратегічний план розвитку музею від Пошивайла і після презентації 7 з 9 членів комісії проголосували за призначення Пошивайла генеральним директором музею.
Тепер Пошивайла на відповідну посаду зобовʼязаний призначити голова Українського інституту національної памʼяті.
- 19 листопада правоохоронці проводили обшуки в Національному музеї Революції гідності. В СБУ заявили, що обшуки проводилися за підозрою в розтраті 111 мільйонів гривень бюджетних коштів. Під підозрою керівництво музею.
- Директор музею Ігор Пошивайло заявив, що гроші перебувають на рахунку генпідрядника. Обшуки розкритикували Петро Порошенко, волонтери та депутати «Євросолідарності». В Офісі президента обшуки вважають несвоєчасними.
- В кінці листопада Пошивайла викликали на допит.