Глава НБУ: Сума другого траншу від МВФ Україні може бути більшою за $700 млн

Новини

В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Другий транш за програмою stand-by від Міжнародного валютного фонду для України може бути більшим за очікувану суму через пропуск попередніх термінів надання траншу. Сама місія Фонду очікується у вересні.

Про це повідомив глава Національного банку України Кирило Шевченко.

«Другий транш повинен становити 500 млн СПЗ, це десь 700 мільйонів доларів, але з урахуванням пропуску декількох траншів сума може бути збільшена. Але детальніше — після дискусії з Фондом у вересні», — сказав він під час пресбрифінгу.

Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна виконала умови, необхідні для виплати другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.