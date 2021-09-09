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Польща, Норвегія та Фінляндія дозволили вʼїзд туристам з України

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Ge JiaJun / Getty Images

З 9 вересня Польща дозволила вʼїзд туристам з України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

Кулеба пояснив, що 10-денний карантин у Польщі для туристів буде скорочено за наявності негативного результату тесту на коронавірус, зробленого не раніше ніж протягом 7 днів з моменту вʼїзду на територію Польщі. Завершенням карантину вважається наявність в телеінформаційній системі запису про негативний результат тесту.

Від карантину звільняються:

Крім того, Міністерство охорони здоровʼя повідомило, що Норвегія та Фінляндія також дозволили вʼїзд для вакцинованих українців. Так, вʼїзд до Норвегії можливий при наявності цифрового COVID-сертифіката. У разі його відсутності необхідно:

Своєю чергою, вʼїзд до Фінляндії дозволено виключно вакцинованим українцям. Норвегія та Фінляндія визнають усі вакцини, які використовуються в Україні — у тому числі Covishield та Sivonac (CoronaVac).