Голова МЗС Кулеба: Евакуації з Афганістану просять 159 громадян України
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
На території Афганістану залишаються 159 громадян України, які просять евакуації.
Про це під час онлайн-брифінгу заявив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, передає «Європейська правда».
За його словами, для організації евакуаційних рейсів українські дипломати працюють через посольства в Таджикистані, Пакистані та Ірані, а також через дипвідомства країн, які мають звʼязки з «Талібаном».
«Хочу наголосити, що ті громадяни України, які звернулися з проханням про евакуацію, не належать до груп ризику, для безпеки яких існують реальні загрози. Це не журналісти, не працівники міжнародних організацій чи громадські активісти», — додав міністр.
- Вночі 30 серпня аеропорт Кабулу залишили сили США, закінчивши своє 20-річне перебування в країні. Військові США перед виходом вивели з ладу частину залишеної техніки — авіацію, бронетехніку і систему ПРО. Після цього аеропорт зайняли таліби, а рейси припинилися.
- За час евакуації шість українських рейсів вивезли понад 650 осіб. На початок вересня в країні евакуації чекали близько 200 громадян України.
- 9 вересня агентство Reuters повідомило, що таліби дозволять 200 американцям, а також громадянам інших країн залишити Афганістан. За словами джерела, про це з бойовиками домовився спецпредставник США Залмай Халілзад. Евакуація чартерними рейсами з Кабулу може початися вже сьогодні.