Голова МЗС Кулеба: Евакуації з Афганістану просять 159 громадян України

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На території Афганістану залишаються 159 громадян України, які просять евакуації.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, передає «Європейська правда».

За його словами, для організації евакуаційних рейсів українські дипломати працюють через посольства в Таджикистані, Пакистані та Ірані, а також через дипвідомства країн, які мають звʼязки з «Талібаном».

«Хочу наголосити, що ті громадяни України, які звернулися з проханням про евакуацію, не належать до груп ризику, для безпеки яких існують реальні загрози. Це не журналісти, не працівники міжнародних організацій чи громадські активісти», — додав міністр.