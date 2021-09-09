У Раді депутати Тищенко та Лерос влаштували штовханину через справу «вагнерівців»

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Під час засідання Верховної Ради 9 вересня сталася штовханина між двома народними обранцями — Миколою Тищенком від «Слуги народу» та його колишнім однопартійцем Гео Леросом.

Інцидент стався, коли Лерос у Раді вимагав пояснень від президента Володимира Зеленського щодо провалу операції із затримання бійців «ПВК Вагнера».

Лерос вийшов на трибуну під час звіту ТСК щодо УЗ і заявив, що єдина тимчасова слідча комісія, яка потрібна, — це щодо «вагнерівців».

«Нас цікавить, хто з цієї парочки — пан президент або його «секретарка» Єрмак — злили цю спецоперацію», — заявив Лерос.

Тищенко вирішив заступитися за команду президента і почав виштовхувати Лероса з трибуни. До них підійшли ще кілька депутатів з інших фракцій, аби заспокоїти депутатів.