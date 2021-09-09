У Раді депутати Тищенко та Лерос влаштували штовханину через справу «вагнерівців»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Під час засідання Верховної Ради 9 вересня сталася штовханина між двома народними обранцями — Миколою Тищенком від «Слуги народу» та його колишнім однопартійцем Гео Леросом.
Інцидент стався, коли Лерос у Раді вимагав пояснень від президента Володимира Зеленського щодо провалу операції із затримання бійців «ПВК Вагнера».
Лерос вийшов на трибуну під час звіту ТСК щодо УЗ і заявив, що єдина тимчасова слідча комісія, яка потрібна, — це щодо «вагнерівців».
«Нас цікавить, хто з цієї парочки — пан президент або його «секретарка» Єрмак — злили цю спецоперацію», — заявив Лерос.
Тищенко вирішив заступитися за команду президента і почав виштовхувати Лероса з трибуни. До них підійшли ще кілька депутатів з інших фракцій, аби заспокоїти депутатів.
- Напередодні американське видання CNN з посиланням на трьох колишніх високопосадовців української розвідки повідомило, що розвідка США нібито підтримувала спецоперацію щодо затримання членів «Приватної військової компанії Вагнера».
- В Офісі президента вважають дезінформацією свідчення джерел, на яких будується матеріал CNN про операцію із затримання членів «ПВК Вагнера» в Мінську торік.