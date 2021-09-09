На Закарпатті стався землетрус — люди не постраждали

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Bogdan Lapadus / Unsplash

У Закарпатській області в селі Брестів Мукачівського району зафіксували підземний поштовх магнітудою 2,5.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що звернень від громадян до рятувальників не надходило, а поштовх не завдав людям матеріальних збитків чи негативних наслідків.

Підземні поштовхи низької магнітуди — доволі звичне явище для цієї місцевості. Востаннє там фіксували подібне 9 червня — тоді в селі Пасічна Надвірнянського району стався поштовх магнітудою 2,6.