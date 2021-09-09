В Україні вперше з червня виявили понад 3,5 тисячі випадків COVID-19

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Станом на ранок 9 вересня в Україні зафіксували 3 663 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Востаннє понад три тисячі випадків фіксували наприкінці травня 2021 року.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя України.

За добу медики госпіталізували 981 людину, 61 пацієнт помер через ускладнення, викликані хворобою. Водночас одужали 1 546 людей.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли 2 306 939 осіб;

одужали 2 217 563 особи;

летальних випадків — 54 175.

Що стосується вакцинації, то за добу 8 вересня медики вакцинували 161 169 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 722 212 людей, з них отримали одну дозу — 5 722 210, а повністю імунізовані та отримали дві дози — 4 512 000 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).