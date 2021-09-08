Бойовики на Донбасі поранили двох українських військових
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Степанов Анатолій / УНІАН
Бойовики на Донбасі увечері 8 вересня знову обстріляли українські позиції, унаслідок чого двоє бійців Збройних сил отримали поранення.
Про це пише пресцентр ООС.
«Сьогодні, 8 вересня, збройні формування Російської Федерації вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню та здійснили обстріли позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», — йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що поранених військових одразу транспортували до лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.
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