Novavax почала випробування нової вакцини — одразу і від коронавірусу, і від грипу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images
Американська компанія Novavax повідомила про початок попередніх випробувань своєї нової вакцини, яка буде захищати і від коронавірусу, і від грипу.
Про це пише Reuters.
Дослідження проведуть в Австралії. У них візьмуть участь 640 людей віком від 50 до 70 років, які вже хворіли на коронавірус або вакцинувалися проти нього. Учасники дослідження отримають комбіновану вакцину і від коронавірусу, і від грипу.
«Комбінація цих двох вакцин... може забезпечити високий рівень захисту від коронавірусу і грипу за допомогою єдиної схеми», — сказав менеджер з досліджень і розробок Novavax Грегорі Гленн.
- Розроблена американською компанією Novavax вакцина проти COVID-19 під час масштабних випробувань продемонструвала 90% ефективності препарату. Зокрема, доведена його дієвість проти «британського» і «південноафриканського» штамів коронавірусу.
- До кінця року Україна має отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 мільйони доз вакцин: 20 мільйонів доз Pfizer, 10 мільйонів доз Novavax, 2 мільйони доз — AstraZeneca-Covishield, 1,9 мільйона доз вакцини CoronaVac. Окремо в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 мільйонів доз вакцин.