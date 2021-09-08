Novavax почала випробування нової вакцини — одразу і від коронавірусу, і від грипу

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Американська компанія Novavax повідомила про початок попередніх випробувань своєї нової вакцини, яка буде захищати і від коронавірусу, і від грипу.

Про це пише Reuters.

Дослідження проведуть в Австралії. У них візьмуть участь 640 людей віком від 50 до 70 років, які вже хворіли на коронавірус або вакцинувалися проти нього. Учасники дослідження отримають комбіновану вакцину і від коронавірусу, і від грипу.

«Комбінація цих двох вакцин... може забезпечити високий рівень захисту від коронавірусу і грипу за допомогою єдиної схеми», — сказав менеджер з досліджень і розробок Novavax Грегорі Гленн.