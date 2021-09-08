Китай запропонував допомогу «Талібану»: подарує вакцину від коронавірусу і продовольство

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МИД России / Flickr

Китай запропонував уряду Афганістану — бойовикам руху «Талібан» — допомогу у боротьбі із коронавірусом та гуманітарну. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї у середу, 8 вересня.

Ван Ї сказав, що сусідні з Афганістаном країни повинні «зіграти унікальну роль не тільки у вирішенні їхніх «законних» проблем, але й у створенні сприятливих зовнішніх умов для відновлення стабільності в Афганістані». Він запропонував допомогти Афганістану у боротьбі із коронавірусом. Так, наприклад, Китай дарує афганцям 3 мільйони доз вакцини.

Крім того, Китай вирішив терміново надати гуманітарну допомогу: продовольство, зимові приналежності і ліки на суму 200 мільйонів юанів (майже $31 мільйон).

Після того, як будуть виконані «умови безпеки», Китай готовий допомогти Афганістану у реалізації проєктів, які допоможуть поліпшити умови життя людей, і, в межах своїх можливостей, підтримати мирне відновлення Афганістану та економічний розвиток.

Крім цього, Китай заявив, що вітає закінчення «тритижневої анархії» в Афганістані зі створенням нового тимчасового уряду «Талібану» в Кабулі.