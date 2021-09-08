У Києві від коронавірусу померла 21-денна дитина. Вона стала наймолодшою жертвою пандемії в Україні

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У Київській дитячій інфекційній лікарні 2 вересня від коронавірусу померла дівчинка, який виповнився усього 21 день.

Про це у коментарі «Українська правда. Життя» розповіла головна лікарка Тетяна Камінська.

Дитину у тяжкому стані доправили до лікарні 27 серпня. Тоді їй було усього 15 днів. Із симптомів у неї були задишка, інтоксикація та підвищена температура.

«Дитина надійшла з явищами дихальної недостатності і була госпіталізована у відділення анестезіології інтенсивної терапії», — розповідає Камінська.

У дівчинки діагностували важкий респіраторний дистрес-синдром — коли кисень через легені не може потрапити у кров. У дитини та її матері був підтверджений COVID-19. Вона народилася 12 серпня 2021 року. Як розповіла лікарка, мати дитини захворіла на коронавірус через тиждень після пологів.

«Дівчинка була в той же день заінтубована, відразу підключена до штучної вентиляції легенів, отримала обстеження та лікування згідно з нашим локальним протоколом надання допомоги хворим COVID-19, але незважаючи на це, її стан прогресивно погіршувався, і 2 вересня вона померла», — зазначила Камінська.

Вона розповіла, що за весь час пандемії у дитячій лікарні було близько 500 дітей з коронавірусною інфекцією, але у всіх був неважкий перебіг хвороби.