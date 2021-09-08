У Києві від коронавірусу померла 21-денна дитина. Вона стала наймолодшою жертвою пандемії в Україні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Cavan Images / Getty Images
У Київській дитячій інфекційній лікарні 2 вересня від коронавірусу померла дівчинка, який виповнився усього 21 день.
Про це у коментарі «Українська правда. Життя» розповіла головна лікарка Тетяна Камінська.
Дитину у тяжкому стані доправили до лікарні 27 серпня. Тоді їй було усього 15 днів. Із симптомів у неї були задишка, інтоксикація та підвищена температура.
«Дитина надійшла з явищами дихальної недостатності і була госпіталізована у відділення анестезіології інтенсивної терапії», — розповідає Камінська.
У дівчинки діагностували важкий респіраторний дистрес-синдром — коли кисень через легені не може потрапити у кров. У дитини та її матері був підтверджений COVID-19. Вона народилася 12 серпня 2021 року. Як розповіла лікарка, мати дитини захворіла на коронавірус через тиждень після пологів.
«Дівчинка була в той же день заінтубована, відразу підключена до штучної вентиляції легенів, отримала обстеження та лікування згідно з нашим локальним протоколом надання допомоги хворим COVID-19, але незважаючи на це, її стан прогресивно погіршувався, і 2 вересня вона померла», — зазначила Камінська.
Вона розповіла, що за весь час пандемії у дитячій лікарні було близько 500 дітей з коронавірусною інфекцією, але у всіх був неважкий перебіг хвороби.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.