В Киеве от коронавируса умер 21-дневный ребенок. Он стал самой молодой жертвой пандемии в Украине

В Киевской детской инфекционной больнице 2 сентября от коронавируса умерла девочка, которой исполнился всего 21 день.

Об этом в комментарии «Украинская правда. Жизнь» рассказала главный врач Татьяна Каминская.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу 27 августа. Тогда ей было всего 15 дней. Из симптомов у нее были одышка, интоксикация и повышенная температура.

«Ребенок прибыл с явлениями дыхательной недостаточности и был госпитализирован в отделение анестезиологии интенсивной терапии», — рассказывает Каминская.

У девочки диагностировали тяжелый респираторный дистресс-синдром — когда кислород через легкие не может попасть в кровь. У ребенка и его матери был подтвержден COVID-19. Она родилась 12 августа 2021 года. Как рассказала врач, мать ребенка заболела коронавирусом через неделю после родов.

«Девочка была в тот же день заинтубирована, сразу подключена к искусственной вентиляции легких, получила обследование и лечение в соответствии с нашим локальным протоколом оказания помощи больным COVID-19, но несмотря на это, ее состояние прогрессивно ухудшалось, и 2 сентября она умерла», — отметила Каминская.

Она рассказала, что за все время пандемии в детской больнице было около 500 детей с коронавирусной инфекцией, но у всех было нетяжелое течение болезни.