В Україні перепис населення все ж відбудеться у 2023 році. Комітет Ради виділив гроші на підготовку

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Прядко Денис / УНІАН

Бюджетний комітет Верховної Ради виділив 82,5 мільйона гривень на 2022 рік для підготовки для перепису населення, який відбудеться у 2023 році.

Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні в середу, 8 вересня, повідомляють нардеп від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко та від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

Вона уточнила, що загалом коштує перепис понад мільярд гривень.

У грудні 2020 року міністр уряду Олег Немчінов пояснював, що у 2023 році проведуть Всеукраїнський перепис населення, а у 2030 році — на основі даних національних реєстрів.

ООН рекомендує проводити його раз на десять років, але в незалежній Україні останній і єдиний перепис був двадцять років тому — у 2001 році.