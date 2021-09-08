В Україні перепис населення все ж відбудеться у 2023 році. Комітет Ради виділив гроші на підготовку
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- Ангеліна Шеремет
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Прядко Денис / УНІАН
Бюджетний комітет Верховної Ради виділив 82,5 мільйона гривень на 2022 рік для підготовки для перепису населення, який відбудеться у 2023 році.
Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні в середу, 8 вересня, повідомляють нардеп від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко та від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.
Вона уточнила, що загалом коштує перепис понад мільярд гривень.
У грудні 2020 року міністр уряду Олег Немчінов пояснював, що у 2023 році проведуть Всеукраїнський перепис населення, а у 2030 році — на основі даних національних реєстрів.
ООН рекомендує проводити його раз на десять років, але в незалежній Україні останній і єдиний перепис був двадцять років тому — у 2001 році.
- У 2019 році тодішній міністр Кабміну Дмитро Дубілет заявив, що у 2019 році чисельність українців скоротилася на 1,5 мільйона осіб. Також він зазначав, що перепис населення обійдеться бюджету в 5 мільярдів гривень. Він пропонував провести електронний перепис населення — за допомогою математичної моделі. Українців хотіли рахувати за допомогою SIM-карт і електронних реєстрів про дітей (РАЦСи) та пенсіонерів (Пенсійний фонд).