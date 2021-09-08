«Насильство породжує насильство». Дівчина, яка стріляла з арбалета по вчителях, пояснила вчинок булінгом

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Полтавщина

19-річна мешканка Полтави Таісія Петрова, яка з арбалета поранила двох вчителів, пояснила свій вчинок булінгом у початкових класах з боку педагогів.

Про це повідомляє видання «Ґрати» з посиланням на адвоката дівчини Ольгу Шеховцову.

Петрова навчалась у школі № 11 до четвертого класу. Дівчина зазначила, що піддавалась там цькуванням з боку вчителів, переживала це в собі та не розповідала батькам.

Раніше ЗМІ писали, що на допиті Петрова сказала, як перед нападом їй наснилося, що вона повинна когось вбити. Але її адвокат Шеховцова сказала, що це невірна інформація, а її підзахисна такого не говорила.

«Я не мала намірів заподіяти їм якоїсь тілесної шкоди. Я згодна з тим, що це, скоріше, була мета залякати та показати, що вистачить. Насильство породжує тільки насильство. Намірів убивства у мене не було. [...] Якби я мала можливість повернутися в часі, я б цього ні за що не зробила. І просто прийшла би до тих жінок, яким я заподіяла шкоду, хоча вони зовсім не винні та не заслуговують. Я б просто якось конструктивно вибудувала діалог, поговорила і вирішила по-хорошому», — заявила сама Петрова на засіданні суду 8 вересня, де її відправили в СІЗО. Також дівчина вибачилася за свій вчинок.

Полтавщина

Арбалет марки Man Kung, з якого стріляла Петрова, — спортивний. Вона придбала його в інтернеті сама, на гроші, які батьки подарували їй на день народження. Слідство проводить, крім інших, психіатричну експертизу стану дівчини.