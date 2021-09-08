Учені зʼясували, що у відповідь на зміну клімату тварини «перевтілюються» — у них збільшуються крила і дзьоб

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У відповідь на зміну клімату тварини «перевтілюються» — теплокровні види еволюціонують, аби мати більші дзьоби, ноги і вуха, щоб регулювати температуру тіла в міру того, як планета нагрівається. Якщо тваринам не вдається контролювати температуру тіла, вони можуть перегрітися і загинути.

Про це йдеться в дослідженні австралійського Університету Дікіна, яке цитує BBC.

Учені попереджають, що фізіологічні зміни не означають, що тварини справляються зі зміною клімату: «Це просто означає, що вони розвиваються, аби вижити. Створена нами зміна клімату чинить на них шалений тиск. Деякі види адаптуються, однак інші — ні», — зазначила авторка дослідження Сара Райдінг.

Деякі тварини в теплішому кліматі еволюціонували, щоб мати більші дзьоби або вуха та легше переносити тепло. Більше крило, вухо або дзьоб дає маленьким тваринам велику площу поверхні, яка допомогає впоратися з надлишковим теплом.

У дослідженні говориться, що у деяких видів австралійських папуг розмір дзьоба збільшився на 4—10% з 1871 року, що відповідає підвищенню літніх температур. Науковці говорять, що важко вважати клімат єдиною причиною зміни форми, але інші приклади зміни тварин вказуються саме на вплив тепла. У мишей зʼявляються більш довгі хвости, у землерийок — більш довгі хвости і ноги, а у кажанів в теплому кліматі — більші крила.

Дослідження передбачає, що зміна вигляду, ймовірно, продовжиться в міру того, як клімат стає тепліше, тому що більш високі температури впливатимуть на потребу тварин регулювати температуру свого тіла.

У 2021 році в деяких країнах зафіксували найвищі температури за останні десятиліття, а липень визнали найспекотнішим місяцем у світі.

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