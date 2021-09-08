«Повністю підтверджуємо інформацію». ФСБ Росії відреагувала на розслідування CNN про спецоперацію з «вагнерівцями» в Мінську

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Федеральна служба безпеки Росії відреагувала на розслідування CNN про спецоперацію проти членів «ПВК Вагнера», яких затримали в Мінську в липні 2020 року. У ФСБ заявили, що інформація про участь Центрального розвідуправління США достовірна.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на представника ФСБ РФ.

«Ми повністю підтверджуємо інформацію, яку опублікував телеканал CNN. Вона абсолютно достовірна, дуже обʼєктивно вони показали роль ЦРУ, тому цю інформацію ми вважаємо достовірною», — сказав представник спецслужби.

За його словами, групу громадян РФ («вагнерівців») до Білорусі заманили Головне управління розвідки України та СБУ під керівництвом ЦРУ.

«Був вкид у КДБ республіки [Білорусь] про те, що ці люди приїхали для участі в масових заворушеннях на боці опозиції, білоруські партнери тому так і зреагували. Ну, а потім все стало на свої місця», — заявив представник ФСБ і додав, що можливу зірвану операцію України ФСБ розцінює як «сплановане викрадення» громадян Росії з території третьої країни й «акт держтероризму».

Розслідування CNN

Телеканал CNN 7 вересня з посиланням на трьох колишніх представників української розвідки повідомив, що ЦРУ допомагало Україні організувати операцію із затримання 33 росіян, надаючи фінансову, технічну і консультаційну допомогу під час організації операції.

Американський високопосадовець назвав твердження неправдивими. Він запевнив, що розвідка США була поінформована про операцію, однак ніякого стосунку до неї не мала.