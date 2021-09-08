У Полтаві взяли під варту дівчину, яка з арбалета поранила двох вчителів у школі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Національна поліція України
Полтавський суд відправив під варту на 60 днів без права внесення застави 19-річну дівчину, яка 6 вересня з арбалета поранила двох вчителів. Одній жінці вона поцілила у спину, а іншій — в руку, арбалет відібрав у нападниці девʼятикласник.
Про це повідомляє поліція Полтавської області.
Прокуратура просила взяти під варту дівчину, а адвокат клопотала про особисте зобов’язання або домашній арешт. Сама дівчина не заперечувала рішенню суду.
У справі призначили десять експертиз та допитали 15 свідків. Підозрювана на засіданні зазначила, що їй шкода через те, що вона зробила.
«Якби я мала змогу повернутися у часі, то ні за що цього не зробила б. Просто прийшла би до тих жінок, яким я заподіяла шкоду, конструктивно поговорила та вирішила б усе по-хорошому», — цитує «Суспільне» заяву дівчини.
- Підозру полтавці оголосили за частиною другою статті 15 та частиною другою статті 115 — замах на умисне вбивство. Їй загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.