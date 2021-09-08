Рада закликала світову спільноту не визнавати вибори до Держдуми РФ на окупованих територіях України

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Верховна Рада ухвалила звернення до міжнародного співтовариства через незаконну підготовку виборів у Держдуму Росії в окупованому Криму та з залученням до голосування громадян України з окупованої частини Донецької та Луганської областей.

За це проголосували 318 нардепів.

Депутати вважають це порушенням Конституції та законодавства України, основних принципів та норм міжнародного права, Статуту Організації Обʼєднаних Націй, Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, Меморандуму про гарантії безпеки у звʼязку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (Будапештський меморандум), Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» № 68/262, ухваленої 27 березня 2014 року, Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та інших міжнародно-правових актів.

Нардепи закликали міжнародне співтовариство застосувати всі необхідні засоби, щоб застерегти Росію від проведення виборів у Державну Думу на тимчасово окупованих територіях України, не визнавати легітимність виборів у Держдуму Російської Федерації у разі проведення голосування на тимчасово окупованих територіях, та застосувати санкції проти представників органів влади та окупаційної адміністрації РФ, які організовують голосування на окупованих територіях.