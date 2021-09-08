На рішення суддів ВАКСу 12 разів намагались вплинути сторонні люди, зокрема «слуга» Камельчук

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Судді Вищого антикорупційного суду за перші два роки роботи 12 разів скаржилися на спроби втручання в їхню діяльність.

Про це в інтервʼю агентству «Інтерфакс-Україна» повідомила глава ВАКС Олена Танасевич.

Щодо трьох звернень Вищій раді правосуддя довелося вживати заходів, щоб забезпечити незалежність суддів.

Йдеться про погрози слідчій судді на її особистій сторінці у Facebook, про вибух гранати на території внутрішнього двору суду та про звернення народного депутата з вимогою обрання певної міри запобіжного заходу підозрюваному. Останнє звернення адресували самій Танасевич.

«У серпні 2021 року надійшло звернення народного депутата України до мене як голови суду з пропозицією про обрання конкретного запобіжного заходу у межах зазначеного ним кримінального провадження», — сказала очільниця ВАКСу.

На сайті Вищої ради правосуддя повідомляється, що цим депутатом був слуга народу Юрій Камельчук.

За словами керівниці ВАКС, наразі на підставі перших двох звернень триває досудове розслідування. Крім того, ВРП направила звернення до Верховної Ради щодо неприпустимості втручання у діяльність суддів.

Щодо ще двох скарг суддів триває перевірка, а в семи інших випадках ВРП не знайшла загрози незалежності суддів.

Нагадаємо, 5 вересня виповнилось два роки з дня запуску Вищого антикорупційного суду. Він розглядає корупційні кримінальні справи щодо депутатів (Верховної та місцевих рад), суддів та інших топпосадовців.