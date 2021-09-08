«Вона має право обирати». Батько Брітні Спірс подав документи на офіційне припинення опікунства над донькою
- Автор:
- Софія Телішевська
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Батько співачки Джеймс Спірс подав до Верховного суду Лос-Анджелеса прохання про припинення опікунства над донькою Брітні та визнав, що в нього більше немає підстав контролювати її життя.
Про це повідомляє NBC News.
У документах він зазначив, що співачка має право на те, аби суд самостійно вирішив, чи потребує вона опікунства. Також він вважає, що стан доньки змінився настільки, що причин для продовження опікунства більше немає.
«Якщо міс Спірс хоче припинити опікунство і вважає, що сама може впоратися зі своїм життям, містер Спірс вважає, що вона повинна отримати цей шанс», — йдеться в документі.
Останнє слово буде за суддею Брендою Пенні, яка веде справу про опіку.
Джеймс Спірс отримував по $16 тисяч на місяць як опікун співачки, яка заробляла мільйони. Він також контролював її фінанси.
- У 2006—2007 роках, після розлучення з чоловіком Кевіном Федерлайном, співачка втратила опіку над дітьми. Деякий час вона лікувалася від наркозалежності та була пацієнткою психіатричних лікарень. У 2008 році, коли Брітні лежала у психлікарні, їй призначили опікунів — ними стали її батько Джеймс Спірс і адвокат Ендрю Воллет. Вони отримали контроль над її життям і фінансами.
- Брітні Спірс через суд намагалася позбутися опікунства. У червні 2021 року вона вперше виступила на відкритому засіданні, де звинуватила свого батька в тому, що він змушував її давати концерти та приймати психотропні препарати. Сам Джеймс Спірс стверджує, що діє виключно в інтересах своєї дочки та бажає їй добра. Суд відмовив співачці у звільненні від опікунства.
- 13 серпня стало відомо, що Джеймс Спірс вирішив відмовитися від опікунства над своєю дочкою.