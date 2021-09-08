«Вона має право обирати». Батько Брітні Спірс подав документи на офіційне припинення опікунства над донькою

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Батько співачки Джеймс Спірс подав до Верховного суду Лос-Анджелеса прохання про припинення опікунства над донькою Брітні та визнав, що в нього більше немає підстав контролювати її життя.

Про це повідомляє NBC News.

У документах він зазначив, що співачка має право на те, аби суд самостійно вирішив, чи потребує вона опікунства. Також він вважає, що стан доньки змінився настільки, що причин для продовження опікунства більше немає.

«Якщо міс Спірс хоче припинити опікунство і вважає, що сама може впоратися зі своїм життям, містер Спірс вважає, що вона повинна отримати цей шанс», — йдеться в документі.

Останнє слово буде за суддею Брендою Пенні, яка веде справу про опіку.

Джеймс Спірс отримував по $16 тисяч на місяць як опікун співачки, яка заробляла мільйони. Він також контролював її фінанси.