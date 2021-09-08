МАГАТЕ: Іран збільшив запаси збагаченого урану в чотири рази
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- Костя Андрейковець
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Wikipedia / Hossein Ostovar
За останні три місяці Іран збільшив запаси збагаченого до 60% урану приблизно в чотири рази — з 2,4 кг до 10 кг. Також зросли запаси збагаченого на 20% урану — з 62,8 кг до 84,3 кг.
Про це повідомляють Bloomberg, Reuters і «Радіо Свобода» з посиланням на звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
Зазначено, що запаси збагаченого урану з чистотою менше ніж 5% впали з 3 141 кг до 2 278 кг, але це через те, що велика кількість двохвідсоткового урану була збагачена до чистоти в 5%.
Іран не пускає інспекторів МАГАТЕ до обладнання для моніторингу, а надана раніше іранською стороною інформація про імовірні ядерні обʼєкти технічно несумісна з результатами спостережень. МАГАТЕ так і не отримала пояснень з приводу наявності частинок урану на кількох обʼєктах, які Тегеран офіційно не декларував як ядерні.
- Напередодні Іран відновив ядерний обʼєкт в Натанзі, на якому сталася аварія. 11 квітня 2021 року на обʼєкті, де відбувається збагачення урану, несподівано зникло світло. Іран заявив про терористичну атаку, а ЗМІ повідомляли, що завод атакували хакери за завданням ізраїльського Моссаду.
- Пізніше виявилося, що аварія вивела з ладу понад тисячу центрифуг для збагачення й очищення урану, а також зруйнувала наземну енергосистему. Голова Моссаду натякнув на роль Ізраїлю.