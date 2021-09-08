МАГАТЕ: Іран збільшив запаси збагаченого урану в чотири рази

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Wikipedia / Hossein Ostovar

За останні три місяці Іран збільшив запаси збагаченого до 60% урану приблизно в чотири рази — з 2,4 кг до 10 кг. Також зросли запаси збагаченого на 20% урану — з 62,8 кг до 84,3 кг.

Про це повідомляють Bloomberg, Reuters і «Радіо Свобода» з посиланням на звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зазначено, що запаси збагаченого урану з чистотою менше ніж 5% впали з 3 141 кг до 2 278 кг, але це через те, що велика кількість двохвідсоткового урану була збагачена до чистоти в 5%.

Іран не пускає інспекторів МАГАТЕ до обладнання для моніторингу, а надана раніше іранською стороною інформація про імовірні ядерні обʼєкти технічно несумісна з результатами спостережень. МАГАТЕ так і не отримала пояснень з приводу наявності частинок урану на кількох обʼєктах, які Тегеран офіційно не декларував як ядерні.