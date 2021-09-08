Перша ракетка України Світоліна вилетіла з US Open. Вона програла 19-річній канадці
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / НОК України та олімпійська команда
Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США програла 73-й ракетці світу з Канади Лейлі Фернандес.
Так, Світоліна не знайшла протидії агресивній грі 19-річної тенісистки.
Українка здобула перемогу лише в другій партії — 6:3. Перший сет Світоліна програла 3:6, а третій — закінчила з рахунком 6:6, де у тай-брейку боролась за півфінал. Проте сил не вистачило — 5:7.
У наступному раунді Фернандес зіграє з білорускою Аріною Соболенко, яка переграла чешку Барбору Крейчикову.
Втім поразкою Еліни Світоліної не закінчується участь України в US Open. Уже сьогодні, 8 вересня, свій матч в півфіналі міксту проведе друга ракетка України Даяна Ястремська.
- Нагадаємо, 29 серпня Світоліна стала переможницею турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Чикаго, завоювавши собі перший титул у сезоні 2021 року та 16-у нагороду у цьому турнірі.
- Цьогоріч перша ракетка України також стала бронзовою призеркою Олімпіади-2020 у Токіо.