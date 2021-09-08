Перша ракетка України Світоліна вилетіла з US Open. Вона програла 19-річній канадці

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Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США програла 73-й ракетці світу з Канади Лейлі Фернандес.

Так, Світоліна не знайшла протидії агресивній грі 19-річної тенісистки.

Українка здобула перемогу лише в другій партії — 6:3. Перший сет Світоліна програла 3:6, а третій — закінчила з рахунком 6:6, де у тай-брейку боролась за півфінал. Проте сил не вистачило — 5:7.

У наступному раунді Фернандес зіграє з білорускою Аріною Соболенко, яка переграла чешку Барбору Крейчикову.

Втім поразкою Еліни Світоліної не закінчується участь України в US Open. Уже сьогодні, 8 вересня, свій матч в півфіналі міксту проведе друга ракетка України Даяна Ястремська.