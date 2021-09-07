Бюро економічної безпеки не встигають запустити до 25 вересня

Новини

Бюро економічної безпеки України імовірно не розпочне роботу з 25 вересня, як анонсувалося раніше. Відомство не встигає призначити усіх працівників.

Про це очільник БЕБ Вадим Мельник розповів в інтервʼю «Суспільному».

«Ми не встигаємо. Певні процеси були затягнуті — не через Кабмін чи депутатів. Так трапилось, що воно трошки затягнулось», — заявив чиновник та додав, що шість місяців, які були дані на ліквідацію ДФС та створення нового органу — це замало.

Однією з можливих причин зволікання Мельник назвав літні відпустки.

«Всі орієнтуються на дату 25 вересня. Ми орієнтуємось на цю дату. Чому ж я і сказав, що вибрав тактику якомога скоріше призначити 30% центрального апарату. Щоб всі напрямки перекрити, щоб почати роботу, щоб перехопити якраз цей функціонал, який повинен робити БЕБ. І чи встигнемо ми? Ні, ми не встигаємо», — підкреслив він.

Процедура добору кандидатів на посади у БЕБ триватиме щонайменше 30 — 35 діб. Як далі відбуватиметься цей процес, Мельник поки не розуміє.

«Необхідно правильно організувати діяльність цих органів у цей перехідний період, якщо виявиться така ситуація», — додав він.

Керівник БЕБ не виключив, що ДФС може припинити роботу, а БЕБ ще не почати її.

«Так, таке може статися — це ризик. Зараз обговорюється питання, як не допустити це. У законі прописано так: спочатку робота БЕБ, але не пізніше шістьох місяців. Шість місяців витікають 25 чи 26 вересня. Це якраз та дата, коли вилучається з податкового кодексу блок податкової міліції й вона перестає існувати», — пояснив Мельник.