Поліція закрила справу про расизм стосовно Беленюка. Про це попросив сам нардеп

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Поліція закрила кримінальне провадження стосовно словесного нападу молодиків на депутата від «Слуги народу» Жана Беленюка. Йдеться про інцидент, який стався 13 вересня, коли невідомі молодики намагались спровокувати расистський конфлікт з олімпійським чемпіоном.

Справу закрили на прохання самого нардепа — він написав відповідну заяву, повідомляє «Українська правда».

За словами пресофіцерки Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксани Тищенко, провадження, імовірно, було закрите ще в серпні.

Після цього конфлікту партія вимагала якнайшвидшого розслідування, а президент висловив підтримку нардепу.

Окремо в «Слузі народу» запевнили, що використовуватимуть «всі законодавчі та виконавчі важелі впливу», щоб не допустити в українському суспільстві проявів расизму та ксенофобії.