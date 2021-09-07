Поліція закрила справу про расизм стосовно Беленюка. Про це попросив сам нардеп
- Автор:
- Софія Телішевська
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Ryan Pierse / Getty Images
Поліція закрила кримінальне провадження стосовно словесного нападу молодиків на депутата від «Слуги народу» Жана Беленюка. Йдеться про інцидент, який стався 13 вересня, коли невідомі молодики намагались спровокувати расистський конфлікт з олімпійським чемпіоном.
Справу закрили на прохання самого нардепа — він написав відповідну заяву, повідомляє «Українська правда».
За словами пресофіцерки Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксани Тищенко, провадження, імовірно, було закрите ще в серпні.
Після цього конфлікту партія вимагала якнайшвидшого розслідування, а президент висловив підтримку нардепу.
Окремо в «Слузі народу» запевнили, що використовуватимуть «всі законодавчі та виконавчі важелі впливу», щоб не допустити в українському суспільстві проявів расизму та ксенофобії.
- Жан Беленюк — народний депутат фракції «Слуга народу», олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби (здобув золото на Олімпіаді-2020 у Токіо). Він народився у Києві у 1991 році. По батькові він — Венсанович. Батько майбутнього знаменитого спортсмена — руандієць-хуту за національністю. Він зустрічався з мамою спортсмена Світланою 5 років, а потім його викликали на батьківщину, де тривала громадянська війна. Більше в Україну Венсан не повернувся. У 2001 році він загинув в автокатастрофі. Жан знає його тільки за фотографіями.