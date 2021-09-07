Amnesty International: Силовики ґвалтують та принижують сирійських біженців, які повернулися додому

Новини

Kate Geraghty / The Sydney Morning Herald / Fairfax Media via Getty Images

Біженці, які повернулися до Сирії, систематично потерпають від катувань, приниження і сексуального насильства з боку силовиків. Сирійські прикордонники вважають, що всі, хто покинув країну під час війни — терористи і «їх потрібно принижувати».

Про це йдеться в доповіді правозахисників з Amnesty International.

Звіт базується на свідченнях понад 40 біженців та їхніх родичів, які повернулися в країну. Фахівці збирали ці дані протягом року з червня 2020-го.

Так, правозахисники задокументували 66 випадків порушення прав біженців силовиками Асада. Серед жертв є 13 дітей, 15 жінок і 38 чоловіків. Також пʼять чоловік, які повернулися до Сирії, померли у вʼязиці, а ще 17 — зникли без вісті.

«Військові дії, може і вщухли, але схильність сирійського уряду до жахливих порушень прав людини — ні», — наголошують правозахисники.

Дівчина, яка втекла від війни в Ліван, повернувшись у Сирію з сином-підлітком і трирічною донькою, також зіткнулася з насильством і розповіла про це правозахисникам. Вона каже, що їх відразу ж затримали на кордоні і переправили в особливий центр утримання, де протримали 29 годин. Потім її кілька разів зґвалтували співробітники органів держбезпеки.

«Ласкаво просимо в твою країну», — сказав дівчині один з ґвалтівників.

«Якщо знову поїдеш з Сирії і повернешся, то привітаємо ще краще. Ми хочемо так принизити тебе і твого сина, щоб ви все життя це памʼятали», — пояснив свою поведінку силовик.

У доповіді мовиться про 14 випадків сексуального насильства, зокрема сім зґвалтувань, жертвами яких стали пʼятеро жінок, хлопчик-підліток і пʼятирічна дівчинка.

Правозахисники відзначають, що багато родин біженців повертаються назад без чоловіків, оскільки ті бояться арешту. Проте уряд Башара Асада продовжує закликати біженців повертатися назад в країну.