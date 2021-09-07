Нардеп Кива склав іспит на право бути адвокатом

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УНІАН

У січні нинішнього року нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» Ілля Кива склав іспит для отримання права на адвокатську діяльність.

Про це повідомляє Bihus.Inf0.

Журналісти виявили такий запис у реєстрі на сайті Національної асоціації адвокатів України. Запис свідчить про те, що Кива складав іспит у Закарпатській обласній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.

Журналісти пояснюють, що іспит — лише один з етапів. «Після іспиту кандидат має пройти 6 місяців стажування в адвоката з досвідом не менше ніж 5 років. Особа, яка проходить стажування, повинна виконати план стажування (підготовка процесуальних документів, ознайомлення з чинним законодавством тощо) і підготувати звіт. А потім має зібратися Рада адвокатів регіону, ознайомитися зі звітом і затвердити його. Теоретично, Рада адвокатів Закарпатської області має збиратись у вересні, відповідно, уже скоро стане зрозуміло, чи стане Кива адвокатом. Якщо так — він отримає привілеї, наприклад, його не зможуть обшукати без окремої ухвали та присутності представника Ради адвокатів», — зазначила адвокат Марія Музичка.

У коментарі «Суспільному» Кива підтвердив цю інформацію. У відповідь на запитання, чи планує він проходити піврічне стажування адвокатом, нардеп відповів, що «всі його дії вибудувані в рамках закону». Також Киву запитали, чи планує він працювати адвокатом у майбутньому.

«Звичайно. І не лише адвокатом, а ще й проповідником і дитячим психологом», — відповів нардеп.