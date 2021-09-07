У Чехії заочно засудили до 20 років ув’язнення чоловіка, який воював на боці бойовиків на Донбасі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Idnes
У Чехії до 20 років позбавлення волі заочно засудили місцевого громадянина Їржі Урбанека з позивним «Бегемот». Він воював на Донбасі на боці бойовиків.
Про це пише Radio Prague International.
За даними слідства, Урбанек поїхав до України у 2015 році, щоб підтримати бойовиків на Донбасі та воювати за них. Він брав участь у війні щонайменше до 2018 року — копав окопи, патрулював вулиці та міста, а також був безпосередньо на місці бойових дій під Мар’їнкою, Красногорівкою та Спартаком.
Чоловіка засудили заочно, оскільки наразі він переховується та не контактує з адвокатом. Судді підтримали позицію обвинувачення, яка просила для Урбанека 20 років позбавлення волі.
Матір і брат чоловіка давали покази під час досудового розслідування, але на суді свідчити відмовилися. Слідчим вони підтверджували, що Урбанек був в Україні.
- Чех Павел Кафка, якого засудили до трьох років позбавлення волі за участь у бойових діях на Донбасі на стороні сепаратистів, написав листа до українського посольства в Чехії, у якому розкаявся за свої вчинки.
- У червні 2021 року суд Праги заочно засудив до 20 років увʼязнення громадянина Чехії Мартіна Кантора, який брав участь у бойових діях на Донбасі на боці «ЛНР».