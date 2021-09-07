Вийшов трейлер фільму «Носоріг» Олега Сенцова. Його покажуть на кінофестивалі у Венеції

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У мережі зʼявився офіційний трейлер кримінальної драми про лихі девʼяності «Носоріг» (Rhino). Стрічку зняв український режисер Олег Сенцов, який раніше був політичним вʼязнем Кремля.

Світова премʼєра фільму відбудеться вже цієї пʼятниці, 10 вересня, на 78-му кінофестивалі у Венеції — його покажуть у програмі «Горизонти».

«Відчуйте атмосферу лихих 90-х у міжнародному трейлері фільму Олега Сенцова. Стрічка заснована на реальних подіях того часу. Ми показуємо правдиві 90-ті, де жорстокість була нормою, але не вмирала і надія», — йдеться в описі трейлеру.

У центрі сюжету — злочинець на прізвисько Носоріг, життя якого круто змінюється після знайомства з певним загадковим чоловіком. Сам же Сенцов називає фільм не історією про бандитів, а «історією країни».

Головну роль в картині зіграв активіст Сергій Філімонов — учасник бойових дій на сході України, лідер молодіжного руху «Гонор», колишній керівник суспільно-політичних рухів «Цивільний корпус Азов» та «Національний корпус» в Києві.

Картина Сенцова виграла пітчинг Держкіно ще в 2012 році, та почати роботу над нею режисер не встиг через незаконне увʼязнення в російській вʼязниці. Через пʼять років звільнений Сенцов повернувся до зйомок, а тим часом державна підтримка проєкту зросла з 3,9 млн грн до 25 млн грн.