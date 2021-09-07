Меркель в останньому виступі перед Бундестагом закликала підтримати на виборах її блок

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Facebook / Angela Merkel

В останньому виступі перед Бундестагом Ангела Меркель закликала підтримати на виборах блок ХДС/ХСС, який вона очолювала протягом багатьох років.

Про це пише Reuters.

«У громадян є вибір за кілька днів: або уряд, який залучає підтримку (вкрай лівої) партії Die Linke («Ліві») з соціал-демократами та «зеленими», або, принаймні, не виключає її», — сказала вона.

Інший шлях, на її думку, — це уряд під керівництвом ХДС/ХСС на чолі з Арміном Лашетом, «який на помірних і центристських позиціях поведе Німеччину в майбутнє».

Зазначається, що 6 вересня «Ліві» заявили, що можуть увійти до коаліції з Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) і «зеленими». При цьому кандидат від СДПН у канцлери, Олаф Шольц, неодноразово дистанціювався від «Лівих», називаючи партію непридатною для уряду, оскільки вона є противником НАТО, трансатлантичного партнерства зі Сполученими Штатами, а також суворої політики в державних витратах.

Промова Меркель тривала 14 хвилин. Вона ще раз закликала громадян пройти курс вакцинації від коронавірусу, а також говорила про боротьбу зі зміною клімату, про розвиток «зеленої» енергетики, про протидію тероризму і кіберзлочинності.