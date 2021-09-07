Меркель в останньому виступі перед Бундестагом закликала підтримати на виборах її блок
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Facebook / Angela Merkel
В останньому виступі перед Бундестагом Ангела Меркель закликала підтримати на виборах блок ХДС/ХСС, який вона очолювала протягом багатьох років.
Про це пише Reuters.
«У громадян є вибір за кілька днів: або уряд, який залучає підтримку (вкрай лівої) партії Die Linke («Ліві») з соціал-демократами та «зеленими», або, принаймні, не виключає її», — сказала вона.
Інший шлях, на її думку, — це уряд під керівництвом ХДС/ХСС на чолі з Арміном Лашетом, «який на помірних і центристських позиціях поведе Німеччину в майбутнє».
Зазначається, що 6 вересня «Ліві» заявили, що можуть увійти до коаліції з Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) і «зеленими». При цьому кандидат від СДПН у канцлери, Олаф Шольц, неодноразово дистанціювався від «Лівих», називаючи партію непридатною для уряду, оскільки вона є противником НАТО, трансатлантичного партнерства зі Сполученими Штатами, а також суворої політики в державних витратах.
Промова Меркель тривала 14 хвилин. Вона ще раз закликала громадян пройти курс вакцинації від коронавірусу, а також говорила про боротьбу зі зміною клімату, про розвиток «зеленої» енергетики, про протидію тероризму і кіберзлочинності.
- Рейтинг консервативного блоку канцлера Німеччини Ангели Меркель ХДС/ХСС впав до рекордного рівня. За попередній місяць блок втратив 7% підтримки і наразі за нього готові проголосувати близько 20% німців.
- Парламентські вибори в Німеччині заплановані на 26 вересня. Нинішній канцлер Німеччини, політик від ХДС Ангела Меркель, яка очолює уряд країни понад 15 років, відмовилася знову висувати свою кандидатуру. У жовтні 2018 року вона заявила, що не братиме участі у виборчій кампанії на наступних виборах до Бундестагу.