Меркель в последнем выступлении перед Бундестагом призвала поддержать на выборах ее блок

В последнем выступлении перед Бундестагом Ангела Меркель призвала поддержать на выборах блок ХДС/ХСС, который она возглавляла на протяжении многих лет.

Об этом пишет Reuters.

«У граждан есть выбор через несколько дней: либо правительство, которое принимает поддержку (крайне левой) партии Die Linke («Левые») с социал-демократами и «зелеными», либо, по крайней мере, не исключает ее», — сказала она.

Другой путь, по ее мнению, — это правительство под руководством ХДС/ХСС во главе с Армином Лашетом, «который на умеренных и центристских позициях поведет Германию в будущее».

Отмечается, что 6 сентября «Левые» заявили о себе как о потенциальных партнерах по коалиции для Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и «зеленых». При этом кандидат от СДПГ в канцлеры, Олаф Шольц, неоднократно дистанцировался от «Левых», называя партию непригодной для правительства, поскольку она является противником НАТО, трансатлантического партнерства с Соединенными Штатами, а также строгой политики в государственных расходах.

Речь Меркель длилась 14 минут. Она еще раз призвала граждан пройти курс вакцинации от коронавируса, а также говорила о борьбе с изменением климата, о развитии «зеленой» энергетики, о противодействии терроризму и киберпреступности.