Окупаційний суд у Криму на два місяці заарештував заступника голови Меджлісу

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Facebook / Рефат Чубаров

«Київський районний суд» Сімферополя заарештував на два місяці заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

Про це повідомила правозахисниця Муміне Салієва.

Джелял перебуватиме під арештом до 4 листопада. «Про такий запобіжний захід клопотала сторона обвинувачення, мотивувавши це важкістю осудного злочину», — додала вона.

Крім Джеляла, під арешт відправили братів Асана й Азіза Ахтемових, підозрюваних у диверсії на газопроводі в районі Перевального (Сімферопольський район).