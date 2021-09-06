Окупаційний суд у Криму на два місяці заарештував заступника голови Меджлісу
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Facebook / Рефат Чубаров
«Київський районний суд» Сімферополя заарештував на два місяці заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.
Про це повідомила правозахисниця Муміне Салієва.
Джелял перебуватиме під арештом до 4 листопада. «Про такий запобіжний захід клопотала сторона обвинувачення, мотивувавши це важкістю осудного злочину», — додала вона.
Крім Джеляла, під арешт відправили братів Асана й Азіза Ахтемових, підозрюваних у диверсії на газопроводі в районі Перевального (Сімферопольський район).
- 3—4 вересня співробітники ФСБ затримали кримських татар Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова та Шевкета Усеїнова. Уранці 4 вересня після обшуків в будинку заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла його забрали до Управління ФСБ РФ.
- МЗС України висловило протест Росії, а Зеленський заявив, що це помста РФ за початок роботи «Кримської платформи».
- Пізніше Джелялу висунули підозру в диверсії (ч. 1 ст. 281 КК РФ), йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.