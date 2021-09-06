Велика Британія і ЄС засудили вирок білоруським опозиціонерам Колесниковій і Знаку

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Twitter / Виктор Бабарико

Велика Британія, Німеччина і Євросоюз засудили вирок Мінського обласного суду, який дав 11 і 10 років колонії опозиціонерам Марії Колесниковій і Максиму Знаку.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що режим Олександра Лукашенка «повинен припинити репресії і звільнити всіх політичних вʼязнів». Вирок він назвав «нападом на захисників демократії».

Представниця Міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Зассе назвала вирок «уособленням жорстоких дій, репресій, залякуванням опозиційних політиків і громадянського суспільства». Аргументи прокуратури, за її словами, необґрунтовані. Від імені офіційного Берліну вона вимагає звільнити всіх політвʼязнів Білорусі.

Прессекретар Європейської комісії заявив про кричуще порушення прав людини. В ЄС пообіцяли «посилити роботу над тим, щоб притягнути владу Білорусі до відповідальності» за репресії. Ймовірно, це натяк на черговий пакет санкцій.