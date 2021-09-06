«Укрзалізниця» заплатить 377,8 млн грн штрафів за несвоєчасну доставку вантажів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Pixabay
Компанія «Укрзалізниця» виплатить штрафами 377,86 млн гривень за несвоєчасну доставку вантажів в 2019—2021 роках.
Про це повідомила голова Тимчасової слідчої комісії ВР з оцінки стану УЗ Юлія Гришина.
За її словами, в компанії на запит ТСК не змогли знайти відповідальних за проблеми із доставками і зриви контрактів, які призвели до збитків вантажовласників. У листі УЗ до ТСК від в. о. члена правління Романа Черницького і директора з комерційної та логістичної роботи Олександра Заруби зазначено, що проблема збоїв комплексна.
Конкретне прізвище винуватця ТСК назвали в частині запиту про реальний стан рухомого складу та показники дефіциту справних вагонів для виконання перевезень. Це Франтішек Буреш, який очолює напрямок виробництва в компанії.
«Цікаво, що його прізвище саме у цьому контексті фігурує і в проміжному звіті ТСК. Тож тепер домагатимемось відповідних кадрових рішень», — зазначила Гришина.
- У фінансовому плані АТ «Укрзалізниця» на 2021 рік передбачено дохід у 93 мільярди гривень з прибутком на рівні 3,6 млрд грн і податками в бюджет на 24,7 млрд грн. Він передбачає значні інвестиції в оновлення рухомого складу, зокрема оновлення 23,5 тисячі вантажних вагонів і багато іншого.