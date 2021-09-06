У Полтаві дівчина з арбалета поранила двох вчителів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / Національна поліція України
У Полтаві дівчина з арбалета вчинила стрілянину в одній з місцевих шкіл.
Про це повідомляє обласне управління Національної поліції.
У понеділок близько 10 ранку правоохоронці отримали повідомлення про те, що дівчина поранила двох викладачів. «За попередньою версією, на територію школи №11 міста Полтави зайшла невідома, яка з арбалета поранила двох вчителів. На часі поліцейські встановили особу правопорушниці. Нею виявилася місцева дівчина, 2002 року народження», — йдеться у повідомленні.
Зараз вона надає свідчення слідчим. Обставини та мотиви протиправної діяльності фігурантки з’ясовуються.
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