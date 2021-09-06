В Одеському художньому музеї зʼявилося панно про шахтарів. Це переможець останнього проєкту Ройтбурда

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Іван Страхов

В Одеському художньому музеї презентували нову роботу у експозиції — панно «Руки вічності» Романа Мініна. Робота перемогла в конкурсі OFAM WALL, що проводився навесні 2021 року і став останнім проєктом, що встиг завершити за життя директор музею Олександр Ройтбурд, який помер 8 серпня на 60-му році життя.

Панно створили у 2019 році, воно складається з восьми частин. «Руки вічності» встановили на стіні над сходами на другий поверх музею, де тепер міститься оновлена експозиція сучасного мистецтва «XX-XXI: від двадцятих до двадцятих» — ще один проєкт, який Ройтбурд встиг завершити за кілька тижнів до смерті.

За концепцією конкурсу OFAM WALL, робота-переможець стала «порталом до сучасності» — на першому поверсі музею розміщено більш класичне мистецтво XVIII — початку XX століть, а на другому — XX-XXI.

Наразі Одеський художній розробляє ідеї для наступних конкурсів: музей прагне в такий спосіб розширити та зміцнити зв’язки між усіма учасниками української художньої сцени.

Нагадаємо, що у Мінкультури хочуть надати Одеському художньому музею статус національного.