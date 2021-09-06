Прокуратура Києва прийшла з обшуками до Управління містобудування Шевченківської РДА. Розслідується розтрата

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Прокуратура Києва проводить обшуки в Управлінні містобудування та архітектури Шевченківської РДА в рамках розслідування можливої розтрати бюджетних коштів чиновниками на ремонті екопарку.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Йдеться про ремонт скверу в Шевченківському районі столиці на вул. О. Гончара 5-7.

За даними слідства, ремонтні роботи в парку були виконані неякісно і не до кінця. На матеріали витратили близько 500 тисяч гривень, але чиновники Управління в кінці грудня 2020 року провели повну оплату за договором на суму понад 1, 4 млн гривень і підписали всі акти виконаних робіт.

Під час обшуків вилучили тендерну документацію, акти прийому-передачі виконаних робіт, а також акти, які, як стверджують в прокуратурі, ховалися чиновниками.

Досудове розслідування триває.