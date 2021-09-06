У столиці демонтували памʼятник на честь дружби Києва та Москви
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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2gis.ua
У Києві демонтували памʼятний знак на честь дружби міст Києва та Москви. Його встановили у 2001 році у сквері на вулиці Маршала Якубовського в Голосіївському районі.
Про це в понеділок, 6 вересня, повідомила Київська міська рада.
Наразі памʼятник зберігається в Голосіївській районній державній адміністрації та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму.
У липні 2021 року Київська міська рада через численні звернення мешканців столиці ухвалила рішення демонтувати монумент.
«Держава-агресор загрожує збереженню суверенітету України, всупереч мирним угодам. Тому пам’ятні знаки на честь дружби втратили свій сенс і викликають значний суспільний резонанс», — заявив тоді заступник міського голови Володимир Бондаренко.
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