У столиці демонтували памʼятник на честь дружби Києва та Москви

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У Києві демонтували памʼятний знак на честь дружби міст Києва та Москви. Його встановили у 2001 році у сквері на вулиці Маршала Якубовського в Голосіївському районі.

Про це в понеділок, 6 вересня, повідомила Київська міська рада.

Наразі памʼятник зберігається в Голосіївській районній державній адміністрації та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму.

2gis.ua

У липні 2021 року Київська міська рада через численні звернення мешканців столиці ухвалила рішення демонтувати монумент.

«Держава-агресор загрожує збереженню суверенітету України, всупереч мирним угодам. Тому пам’ятні знаки на честь дружби втратили свій сенс і викликають значний суспільний резонанс», — заявив тоді заступник міського голови Володимир Бондаренко.