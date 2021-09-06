Обрання очільника САП: Член конкурсної комісії розповів, чому вона місяць не може провести засідання

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Останнє засідання конкурсної комісії, яка обирає нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відбулося 26 липня. Після цього вона має перейти до двох останніх етапів відбору, однак не може — члени комісії то у відпустках, то на лікарняних.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів член комісії, юрист-«міжнародник» Драго Кос.

Після 26 липня мали почати два останні етапи відбору: практичне завдання і перевірку профкомпетенцій, однак відтоді комісія не проводить засідань. Кос пояснив це так: «Формально це пояснюють тим, що частина членів комісії у відпустках — це погане виправдання. Коли я був у відпустці, все одно брав участь у засіданнях. Якщо я можу це робити зі Словенії або Хорватії, то й інші члени можуть. Ми запитували, чому засідань немає. Нам відповідали, що це через відпустки і ковід».

Він зазначив, що є колега з України, який брав участь у засіданнях з лікарні.

Окрім цього, за словами Коса, чотирьох членів комісії від «міжнародників» критикують за те, що вони не беруть участі в комісії регулярно, однак тут є два моменти: «Ми дуже зайняті та не очікували, що цей відбір триватиме так довго, але ми завжди робимо так, щоб з нашого боку був кворум, тому ми роботу комісії не блокуємо».

Також роботу комісії може підірвати судовий процес, у який вона залучена.

«Принаймні один кандидат, який не пройшов відбір, намагається підірвати роботу комісії. Ми з цікавістю спостерігаємо, яке рішення ухвалить суд. Ми спокійні, тому що діяли відповідно до закону», — додав Драго Кос.