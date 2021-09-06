Кардіффський університет: Проросійські тролі атакують західні ЗМІ в коментарях і поширюють тези Кремля

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Британський Дослідницький інститут злочинності та безпеки Кардіффського університету провів дослідження і виявив, що російські тролі атакують західні видання: вони залишають коментарі на підтримку інтересів Росії, а та використовує їх для своїх новин.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в понеділок, 6 вересня.

Під атаку попали 32 відомі медіа-сайти в 16 країнах, зокрема Mail Online, Express, Times, Fox News, Le Figaro у Франції, Der Spiegel і Die Welt в Німеччині та італійська газета La Stampa. Спочатку тролі залишали коментарі на підтримку РФ, а потім російськомовні ЗМІ використовували ці коментарі як основу для статей чи новин.

Таку тактику помітили у 2021 році, однак вважається, що операція набирає обертів принаймні з 2018 року й останнім часом була зосереджена на виведенні західних військ з Афганістану.

Дослідники навели приклад: 2 500 коментарів під публікацією Mail Online про перемогу талібів в Афганістані, деякі з них — організована російська кампанія. На основі цих коментарів російське інформаційне агентство РИА випустило новину «Британці порівняли прихід талібів до влади з кінцем західної цивілізації». Окрім російських ЗМІ, ці коментарі підхоплювали в деяких європейських країнах, особливо в Болгарії. Потім їх просували в соцмережах, включно з Telegram, що збільшувало охоплення аудиторії.

Cardiff University

Загалом за останній час зафіксували 18 таких новин про події в Афганістані, де використовували коментарі читачів начебто з Британії або США. У цих коментарях тролі підтримують тези Росії про кінець ліберальної демократії та крах НАТО.

Також виявили, що один акаунт міняв локацію 69 разів, а імʼя — 549 разів з моменту його створення у червні 2020 року. Інші користувачі звинувачували цих коментаторів у тому, що вони російські тролі, однак у більшості випадків ті не відповідали.

Окрім цього, деякі сайти ЗМІ дозволяють читачам голосувати за коментарі, і дослідники говорять, що прокремлівські коментарі отримували несподівано велику кількість голосів за.

Команда Кардіффського університету заявляє, що це була лише остання частина тривалої кампанії. Загалом вони виявили 242 матеріали, в яких були опубліковані провокаційні проросійські або антизахідні заяви у відповідь на статті, що мають стосунок до Росії.

Учені використовували метод розпізнавання патернів для аналізу коментарів читачів. Після цього вони припустили, що деякі акаунти організовано розміщували прокремлівський контент.