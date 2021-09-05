Президент Гвінеї заарештований військовими. Держпереворот удався
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Гвінеї стався збройний переворот. Президент Альфа Конде, який в 2020 році на тлі масових протестів пішов на третій президентський термін, заарештований військовими.
Про це повідомляє Guineenews та інші місцеві ЗМІ.
Конде у президентському палаці в столиці Конакрі заарештували бійці елітних спецпідрозділів армії. Саме вони штурмували палац рано-вранці.
Лідер заколотників полковник Мамаді Думбуя виступив зі зверненням на національному телеканалі, оголосивши про розпуск уряду, призупинення дії конституції країни і закриття кордонів.
За даними Guineenews, спецпризначенці також заарештували декількох членів уряду.
При цьому Міністерство оборони країни заявило, що президентська гвардія за підтримки сил оборони і безпеки, а також лоялістів, відтіснила групу нападників на палац і зараз продовжує «операцію з відновлення порядку та миру».
- Вранці 5 вересня в центрі Конакрі почалися перестрілки. Військові оточили президентський палац і перекрили єдиний міст префектури Калум, у якій розташовані майже всі урядові установи і посольство Франції.
- ЗМІ повідомляли про трьох убитих урядових військових. Посольство Франції направило всім своїм громадянам у Гвінеї повідомлення з проханням не виходити з дому.
- У листопаді 2020 року Альфа Конде втретє став президентом країни. Це сталося завдяки поправкам до конституції, які схвалили на референдумі 22 березня 2020 року. Це спровокувало масові протести — народ і опозиція вимагали відставки Конде, скасування поправок і заявляли про фальсифікації. Протести жорстоко придушувалися — загинули десятки людей. Режим Конде називали авторитарним, але сам президент заявляв, що відновив країну. Гвінея при цьому залишається однією з найбідніших у світі.